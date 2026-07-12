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Zeus стал первым игроком в истории LoL, выигравшим все тир-1 турниры

Zeus стал первым игроком в истории LoL, выигравшим все тир-1 турниры
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Топлейнер Hanwha Life Esports Чхве Zeus У Дже после победы на MSI 2026 стал первым игроком в истории League of Legends, собравшим полную коллекцию тир-1 трофеев. В 22 года кореец выиграл Worlds (2023, 2024), EWC 2024 и LCK в составе T1, а First Stand 2025 и MSI — уже с Hanwha Life Esports.

Zeus — первый топлейнер, выигравший чемпионат мира дважды подряд, и единственный на этой позиции, трижды выходивший в финал Worlds. В конце 2024 года он перешёл в Hanwha Life Esports и с новой командой продолжил собирать титулы — First Stand 2025 и теперь MSI.

До Zeus ни одному игроку не удавалось выиграть все пять крупнейших турниров экосистемы Riot Games. Ближе всех к этому достижению был Ли Faker Сан Хёк, у которого нет титула First Stand.

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