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Сериал Ира, 2 сезон, Окко (2026): дата выхода серий, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода второго сезона сериала «Ира» с Ингрид Олеринской
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27 июля стартует второй сезон сериала «Ира» с Ингрид Олеринской в главной роли. Шоу рассказывает о девушке Ирине, которая работает в МФЦ, но считает это место адом на земле. После очередной ссоры с парнем-сценаристом девушка проводит ночь с новым коллегой, а через несколько дней начинает чувствовать тошноту. Теперь Ирине предстоит выяснить, кто отец её ребёнка, попутно решая и другие проблемы в личной жизни. В продолжении она столкнётся со всеми сложностями и радостями материнства.

Во второй сезон войдёт 12 серий — они будут выходить с понедельника по среду в онлайн-кинотеатре Okko. Премьера заключительного эпизода состоится 19 августа.

Расписание выхода второго сезона сериала «Ира»

ЭпизодДата выхода
1-я серия27 июля
2-я серия28 июля
3-я серия29 июля
4-я серия3 августа
5-я серия4 августа
6-я серия5 августа
7-я серия10 августа
8-я серия11 августа
9-я серия12 августа
10-я серия17 августа
11-я серия18 августа
12-я серия19 августа
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