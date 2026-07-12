Расписание выхода второго сезона сериала «Ира» с Ингрид Олеринской

27 июля стартует второй сезон сериала «Ира» с Ингрид Олеринской в главной роли. Шоу рассказывает о девушке Ирине, которая работает в МФЦ, но считает это место адом на земле. После очередной ссоры с парнем-сценаристом девушка проводит ночь с новым коллегой, а через несколько дней начинает чувствовать тошноту. Теперь Ирине предстоит выяснить, кто отец её ребёнка, попутно решая и другие проблемы в личной жизни. В продолжении она столкнётся со всеми сложностями и радостями материнства.
Во второй сезон войдёт 12 серий — они будут выходить с понедельника по среду в онлайн-кинотеатре Okko. Премьера заключительного эпизода состоится 19 августа.
Расписание выхода второго сезона сериала «Ира»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|27 июля
|2-я серия
|28 июля
|3-я серия
|29 июля
|4-я серия
|3 августа
|5-я серия
|4 августа
|6-я серия
|5 августа
|7-я серия
|10 августа
|8-я серия
|11 августа
|9-я серия
|12 августа
|10-я серия
|17 августа
|11-я серия
|18 августа
|12-я серия
|19 августа