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«Нас устраивало только 2:0». Miposhka — об итогах группового этапа EWC для Spirit

«Нас устраивало только 2:0». Miposhka — об итогах группового этапа EWC для Spirit
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Капитан Team Spirit Ярослав Miposhka Найденов прокомментировал итоги группового этапа Esports World Cup 2026 по Dota 2. Команда поделила очки с PARIVISION в последнем туре и заняла второе место в группе.

По словам Найденова, только победа 2:0 гарантировала бы Spirit первое место и прямой выход в плей-офф. Капитан остался доволен первой картой, но признал проблемы во второй — на стадии лайнинга несколько героев отыграли хуже ожиданий.

К сожалению, для нас это не самый удовлетворительный результат. Нас устраивало только 2:0, чтобы занять первое место. Во второй карте где-то не совсем хорошо пошли линии — Axe и Rubick постояли хуже, чем ожидалось, Naga Siren и Phoenix тоже. Пара файтов, Рошан в ключевой момент не пошёл. К сожалению, проиграли. Но мы не сдаёмся.
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