Сборы «Майкла» достигли $ 1 млрд — рекорд для биографических фильмов

Фильм «Майкл» про Майкла Джексона продолжает устанавливать новые кассовые рекорды. Сборы картины в мировом прокате уже превысили $ 1 млрд.

Лента стала первым биографическим фильмом, достигшим таких высоких сборов. Ранее самым кассовым байопиком был «Оппенгеймер» Кристофера Нолана, который заработал $ 975 млн по всему миру. «Майкл» также остаётся вторым фильмом 2026 года по сборам, уступая только мультфильму «Супер Марио: Галактическое кино».

В фильме «Майкл» затрагиваются многие этапы жизни культового исполнителя — от непростой судьбы до самых громких выступлений перед неожиданной смертью. Главную роль сыграл племянник культового музыканта Джафар Джексон.