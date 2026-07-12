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Сборы «Майкла» достигли $ 1 млрд — рекорд для биографических фильмов

Сборы «Майкла» достигли $ 1 млрд — рекорд для биографических фильмов
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Фильм «Майкл» про Майкла Джексона продолжает устанавливать новые кассовые рекорды. Сборы картины в мировом прокате уже превысили $ 1 млрд.

Лента стала первым биографическим фильмом, достигшим таких высоких сборов. Ранее самым кассовым байопиком был «Оппенгеймер» Кристофера Нолана, который заработал $ 975 млн по всему миру. «Майкл» также остаётся вторым фильмом 2026 года по сборам, уступая только мультфильму «Супер Марио: Галактическое кино».

В фильме «Майкл» затрагиваются многие этапы жизни культового исполнителя — от непростой судьбы до самых громких выступлений перед неожиданной смертью. Главную роль сыграл племянник культового музыканта Джафар Джексон.

Каким получился фильм про Майкла Джексона:
Фильм о легенде, который боится правды. Стоит ли смотреть «Майкла»
Фильм о легенде, который боится правды. Стоит ли смотреть «Майкла»
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