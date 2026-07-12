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«Самая недооценённая часть серии». Ветеран Ubisoft — об Assassin's Creed Unity

«Самая недооценённая часть серии». Ветеран Ubisoft — об Assassin's Creed Unity
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Издание Retro Gamer взяло интервью у креативного директора Assassin's Creed Black Flag и Origins Жана Гедона. Он поделился мнением насчёт скандального релиза Assassin's Creed Unity.

Разработчик назвал игру одной из самых недооценённых в серии. Он отметил, что авторы применяли новые технологии, которые позволяли разработать масштабные здания и огромные толпы в игре. Гедон считает, что разработчики решили создать слишком амбициозный проект, из-за чего в релизе у Unity возникли проблемы с багами и производительностью.

Возможно, в этом шедевре слишком много всего было сделано одновременно. К сожалению, запуск Unity оказался огромным испытанием по нескольким причинам. На разработку Unity повлияли невероятные новые технологии, позволяющие создавать масштабы зданий 1:1, интерьеры, огромные толпы, совершенно новую систему паркура и интегрированный многопользовательский компонент. Одновременное развитие контента и технологий всегда очень сложно, и в этом проекте, возможно, мы переборщили.

Assassinʼs Creed Unity вышла 11 ноября 2014 года. Её релиз сопровождался ужасным техническим состоянием, из-за чего игра подверглась критике. В марте 2026 года Ubisoft выпустила патч для игры на PS5 и Xbox Series с поддержкой 60 FPS.

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