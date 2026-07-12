Team Yandex вышла в плей-офф EWC 2026 по Dota 2 — четыре победы без поражений

Team Yandex обыграла 1win в последнем туре групповой стадии Esports World Cup 2026 по Dota 2 и заняла первое место в группе D. Команда завершила групповой этап без поражений — четыре победы и одна ничья.

Для 1win Team Ивана Pure Москаленко это стало первым поражением на турнире. Теперь команда Неты 33 Шапиры продолжит борьбу на стадии Survival за оставшиеся слоты в плей-офф.

Team Yandex напрямую прошла в плей-офф — соперник определится по итогам стадии Survival. Ранее аналогичным образом из групп вышли Team Falcons и PARIVISION.

EWC 2026 по Dota 2 проходит с 7 по 19 июля в Париже. 24 команды разыгрывают призовой фонд в $ 2 млн.