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Team Yandex вышла в плей-офф EWC 2026 по Dota 2 — четыре победы без поражений

Team Yandex вышла в плей-офф EWC 2026 по Dota 2 — четыре победы без поражений
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Team Yandex обыграла 1win в последнем туре групповой стадии Esports World Cup 2026 по Dota 2 и заняла первое место в группе D. Команда завершила групповой этап без поражений — четыре победы и одна ничья.

Dota 2. Esports World Cup 2026 . Группа D
12 июля 2026, воскресенье. 15:00 МСК
1w Team
Окончен
0 : 2
Team Yandex

Для 1win Team Ивана Pure Москаленко это стало первым поражением на турнире. Теперь команда Неты 33 Шапиры продолжит борьбу на стадии Survival за оставшиеся слоты в плей-офф.

Team Yandex напрямую прошла в плей-офф — соперник определится по итогам стадии Survival. Ранее аналогичным образом из групп вышли Team Falcons и PARIVISION.

EWC 2026 по Dota 2 проходит с 7 по 19 июля в Париже. 24 команды разыгрывают призовой фонд в $ 2 млн.

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