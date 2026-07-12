Фильм «Моана» стартовал с провальных $ 95 млн — в два раза хуже ремейка «Русалочки»

По итогам первых выходных сборы ремейка «Моаны» достигли $ 43 млн в США. Картина стала лидером местных чартов, обогнав мультфильм «История игрушек 5».

В мировом прокате сборы ленты достигли $ 95 млн. Для фильма, бюджет которого составил $ 250 млн, такой старт можно назвать провальным. «Моана» собрала за первый уикенд даже меньше, чем провалившийся ремейк «Русалочки» ($ 185 млн) и лишь немного больше «Белоснежки» 2025 года ($ 87,3 млн). Ленте нужно собрать около $ 600 млн, чтобы окупиться. Однако аналитики предполагают, что компания Disney потеряет более $ 100 млн из-за провала ремейка.

«Моана» повествует о девочке Моане, которая откликается на зов океана. Она отправляется в путешествие за пределы своего острова вместе с полубогом Мауи. Героев ждёт опасное путешествие, которое поможет вернуть процветание местным жителям. Мауи воплотил на экране знаменитый актёр Дуэйн Джонсон («Крушитель»), который озвучивал этого персонажа в оригинальном мультфильме.