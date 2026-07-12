Четыре российские команды вышли из группы в Dota 2 на Esports World Cup 2026
12 июля завершилась групповая стадия турнира по Dota 2 на Esports World Cup 2026.
По итогам стадии в плей-офф напрямую вышли две российских команды — PARIVISION и Team Yandex. В стадии Survival прошли BetBoom Team и Team Spirit.
14 и 15 июля 12 команд сыграют в этапе на выживание. В их числе состав Aurora с Найтфоллом, 1w с Пьюром и MOUZ с Ямичем.
Результаты групповой стадии турнира по Dota 2 на Esports World Cup 2026
|Прошли в плей-офф
|Прошли в стадию на выживание
|Вылетели
|Team Falcons
|BetBoom Team
|GamerLegion
|Nigma Galaxy
|Aurora Gaming
|Poor Rangers
|PARIVISION
|Team Spirit
|Level UP
|Team Yandex
|Rune Eaters
|L1 TEAM
|Xtreme Gaming
|REKONIX
|1win Team
|Team Nemesis
|Team Liquid
|OG
|PTime
|Inner Circle x Insanity
|Vici Gaming
|MOUZ
|LGD
|Virtus.pro
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