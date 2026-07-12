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Сборы мультфильм «История игрушек 5» превысили $ 870 млн

Сборы мультфильм «История игрушек 5» превысили $ 870 млн
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По итогам четвёртого уикенда сборы мультфильма «История игрушек 5» достигли $ 403 млн в США. Лента занимает третью строчку в местных чартах, уступая ремейку «Моаны» и анимационной картине «Миньоны и монстры».

По всему миру сборы проекта достигли $ 879,1 млн. «История игрушек 5» приближается к тому, чтобы стать третьим фильмом 2026 года, который собрал $ 1 млрд — такого результата пока достигли ленты «Майкл» и «Супер Марио: Галактическое кино». Аналитики также предрекают, что пятая часть станет самой кассовой картиной всей серии.

«История игрушек 5» повествует о новых приключениях Вуди, Базза, Джесси и остальных друзей. В этот раз игрушки сталкиваются с новым крайне опасным врагом — планшетом LilyPad. Он занимает всё время их новой хозяйки Бонни, из-за чего персонажи должны придумать способ, как вернуть внимание девочки к себе.

Каким получился мультфильм «История игрушек 5»:
Игрушки под кроватью, дети в экранах. Стоит ли смотреть «Историю игрушек 5»
Игрушки под кроватью, дети в экранах. Стоит ли смотреть «Историю игрушек 5»
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