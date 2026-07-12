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100 Thieves — чемпион турнира в Valorant на Esports World Cup 2026

100 Thieves — чемпион турнира в Valorant на Esports World Cup 2026
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100 Thieves победила NRG в гранд-финале турнира по Valorant на Esports Worlds Cup 2026. Встреча закончилась со счётом 3:1 — 13:7 на Breeze, 13:6 на Sunset, 2:13 на Haven и 14:12 на Ascent.

Лучшим игроком серии был признан Мэтью Cryocells Панганибан, который отыграл с рейтингом 1,13 и K/D 65-52. На всех четырёх картах он играл на Cypher.

Благодаря победе 100 Thieves получает $ 600 тыс. призовых и 1 тыс. клубных очков. NRG, в свою очередь, заработала $ 340 тыс. и 750 очков. Обеим организациям ещё предстоит отыграть на турнирах по другим дисциплинам.

Турнир по Valorant в рамках EWC проходил со 2 по 12 июля. 16 команд сражались за призовой фонд в $ 2 млн.

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