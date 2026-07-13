«Майкл» шестой раз подряд возглавил кинопрокат России за уикенд

С момента выхода фильма «Майкл» в России прошло полтора месяца, а фильм до сих пор не сбавляет обороты по популярности у зрителей. Картина шестой раз подряд возглавила кинопрокат России за уикенд.

За выходные лента собрала 97,3 млн рублей. За ней идёт «Холоп 3» со сборами в 65,3 млн рублей, а после него — «Кодекс Данте», собравший 49,2 млн рублей.

В фильме «Майкл» затрагиваются многие этапы жизни культового исполнителя, начиная от непростой судьбы и заканчивая его самыми громкими выступлениями перед неожиданной смертью. Главную роль сыграл племянник культового музыканта Джафар Джексон. Лента также официально вышла в российском прокате.