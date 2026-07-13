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Кристофер Нолан сильно вдохновлялся «Последним искушением Христа» для «Одиссеи»

Кристофер Нолан сильно вдохновлялся «Последним искушением Христа» для «Одиссеи»
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Кристофер Нолан рассказал, что сильно вдохновлялся фильмом «Последнее искушение Христа» Мартина Скорсезе для «Одиссеи».

Особенно Нолану запомнился образ Иисуса и то, как именно Скорсезе показал его зрителям.

Образ Иисуса и то, что Скорсезе с ним делает, был очень-очень провокационным для зрителей. Это было весьма вдохновляющим для «Одиссеи».

Премьера фильма «Одиссея» в мировом прокате состоится уже 17 июля. Лента расскажет эпическую историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. В картине также снялись Том Холанд, Зендея, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго, Шарлиз Терон и Джон Бернтал.

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