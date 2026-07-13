«День разоблачения» Стивена Спилберга окупился в прокате
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Фильм «День разоблачения» Стивена Спилберга окупился в прокате. При бюджете в $ 115 млн картина собрала $ 230 млн, чего как раз хватило для окупаемости ленты. Речи про прибыль пока нет, потому пока что создатели ленты вышли в ноль.
«День разоблачения» рассказывает о двух главных героях, которые обладают даром свыше. Они оказываются связаны с появлением инопланетян на Земле и раскрытием главной тайны, связанной с существованием внеземной жизни.
Главные роли исполнили Эмили Блант («Тихое место»), Колман Доминго («Синг-Синг»), Колин Фёрт («Король говорит») и Джош О'Коннор («Достать ножи: Проснись, мертвец»).
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