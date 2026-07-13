Кевин Файги назвал состав «Мстителей: Судный день» мечтой, которая казалась несбыточной

В свежем интервью глава Marvel Studios Кевин Файги рассказал, что его до сих пор поражает состав, который собрали для «Мстителей: Судный день».

Те персонажи, которые фигурируют вместе, по идее, вряд ли должны были когда либо собраться в одну команду.

Увидеть Людей Икс, Мстителей, новых Мстителей и Фантастическую четвёрку вместе — это мечта, которая всегда казалась несбыточной даже для меня, что уж говорить о зрителях.

«Мстители: Судный день» выйдут в мировом прокате 18 декабря. События ленты приведут к другом масштабному фильму — «Мстители: Секретные войны», премьера которого состоится в декабре 2027 года.