Умер Сэм Нил — звезда «Парка Юрского периода»

Сэм Нил, известный по «Парку Юрского периода», «В погоне за ветром», «Двухсотлетнему человеку» и другим фильмам, скончался. Актёру было 78 лет.

Долгие годы актёр боролся с раком, но он умер не из-за него. Близкие люди Нила не раскрыли точную причину смерти.

Кинематографический дебют Сэма состоялся в 1975 году в новозеландских телефильмах. Первая главная роль — в фильме «Спящие собаки» (1977). В начале 1980-х годов получил известность в Великобритании благодаря ролям в драмах, например «Айвенго», и ведущей роли в сериале «Рэйли: король шпионов», за которую получил первую номинацию на «Золотой глобус».