Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Умер Сэм Нил — звезда «Парка Юрского периода»

Умер Сэм Нил — звезда «Парка Юрского периода»
Комментарии

Сэм Нил, известный по «Парку Юрского периода», «В погоне за ветром», «Двухсотлетнему человеку» и другим фильмам, скончался. Актёру было 78 лет.

Долгие годы актёр боролся с раком, но он умер не из-за него. Близкие люди Нила не раскрыли точную причину смерти.

Кинематографический дебют Сэма состоялся в 1975 году в новозеландских телефильмах. Первая главная роль — в фильме «Спящие собаки» (1977). В начале 1980-х годов получил известность в Великобритании благодаря ролям в драмах, например «Айвенго», и ведущей роли в сериале «Рэйли: король шпионов», за которую получил первую номинацию на «Золотой глобус».

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android