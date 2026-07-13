Мультфильм «Миньоны и монстры» собрал в прокате $ 280 млн

Кассовые сборы мультфильма «Миньоны и монстры» составили $ 280 млн. Бюджет ленты составил $ 85 млн.

Сюжет ленты переносит Миньонов в 1920-е годы. Теперь они решают снять собственный фильм ужасов в Голливуде. Для этого им предстоит найти самых страшных существ.

Лента выступит третьей частью спин-оффа про Миньонов и седьмым фильмом во франшизе «Гадкий я». Предыдущая картина в серии про жёлтых существ под названием «Миньоны: Грювитация» вышла в 2022 году и собрала в прокате около $ 940 млн.

Новая картина про знаменитых существ из «Гадкого я» вышла в мировом прокате 1 июля. Она показала худший старт в серии, поскольку первоначальные сборы оказались слабыми.