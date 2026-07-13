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Спин-офф «Убойного футбола» про женскую команду стартовал в Китае с $ 73,6 млн

Спин-офф «Убойного футбола» про женскую команду стартовал в Китае с $ 73,6 млн
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По данным The Hollywood Reporter, спин-офф «Убойного футбола» про женскую команду, «Женский шаолиньский футбол», отлично стартовал в Китае. Несмотря на скепсис людей, в стране лента собрала $ 73,6 млн за дебютный уикенд.

По сюжету Эмэй становится капитаном разобщённой женской футбольной команды, которой предстоит победить в престижном турнире. Внутри коллектива сплошные раздоры: девушки не могут сыграться, конфликтуют и сомневаются друг в друге. Чтобы победить на турнире, героиням предстоит объединиться и использовать навыки кунг-фу прямо на футбольном поле.

Режиссёром и сценаристом ленты выступил Стивен Чоу, который снял и написал «Убойный футбол» и «Разборки в стиле кунг-фу».

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