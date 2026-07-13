Стартовали съёмки сериала «Пятёрка» с Сергеем Безруковым в главной роли

Онлайн-кинотеатр «КИОН», ON Студия и компания «Медиаслово» приступили к съёмкам сериала «Пятёрка». Главную роль в шоу сыграет Сергей Безруков.

Фото со съёмок «Пятёрки»

Фото: «КИОН»

Фото: «КИОН»

Фото: «КИОН»

Фото: «КИОН»

По сюжету бывший миллиардер Анатолий Никодимов обнаруживает себя запертым внутри пятитысячной купюры нового образца. Общаться он может только с Катей – потерявшей работу девушкой, в руках которой эта купюра оказалась. Никодимов заключает с Катей сделку: она помогает ему выбраться из купюры, взамен Анатолий поможет ей стать богатой.

Сценаристами выступили Сергей и Дмитрий Минаевы. В актёрский состав также вошли Ирина Старшенбаум, Иван Добронравов, Николай Шрайбер, Сергей Минаев, Роман Васильев, Ульяна Пылаева, Всеволод Володин, Владимир Пермяков и другие. Режиссёром проекта выступает Кирилл Кемниц.