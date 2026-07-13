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«Человека-паука: Новый день» покажут в России не раньше 20 августа — по просьбе АВК

«Человека-паука: Новый день» покажут в России не раньше 20 августа — по просьбе АВК
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13 июля российские кинотеатры получили письмо от Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК). В нём организация просит отечественные киносети отложить неофициальную премьеру фильма «Человек-паук: Новый день» до 20 августа, поддержав тем самым российский блокбастер «Последний богатырь. Колобок». На это обратили внимание в Movieblog.

Так, в своём письме АВК и прокатчик «Атмосфера кино» отмечают, что супергеройский фильм Marvel «должен быть отложен» до 20 августа, чтобы продолжить «жизненно необходимую индустрии практику выпуска большого кино в летний период». В компании просят от российских кинотеатров сфокусироваться на показах «Последнего богатыря» на протяжении двух недель.

Просим поддержать совместную инициативу «Атмосферы кино» и Ассоциации владельцев кинотеатров, в рамках которой выпуск фильма «Человек-паук: Новый день» должен быть отложен до 20 августа 2026 года.

Мировая премьера «Человека-паука: Новый день» состоится 31 июля в мировых кинотеатрах. Интересно, что лента выйдет в Казахстане 6 августа, после чего через неделю доберётся и до России — подобная практика распространяется ещё с 2022 года после ухода студий Голливуда. Судя по всему, в АВК просят отложить показы новинки примерно на неделю.

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