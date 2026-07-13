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Сериал Дом дракона, 3-й сезон, 4-я серия: где смотреть, сюжет

Вышел четвёртый эпизод третьего сезона «Дома дракона»
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13 июля состоялась премьера четвёртого эпизода третьего сезона сериала «Дом дракона». Серия уже доступна для просмотра на HBO, вместе с этим авторы также показали тизер грядущего третьего эпизода.

Видео доступно на YouTube-канале HBO. Права на видео принадлежат HBO.

Четвёртый эпизод третьего сезона проекта по «Игре престолов» продолжает историю противостояния между двумя ветвями дома Таргариенов за власть в Вестеросе. В нём в том числе показывают последствия восхождения Рейениры на Железный трон, фокусируясь на второстепенных персонажах сериала.

В третий сезон «Дома дракона» вновь войдёт восемь серий — следующая серия выйдет 20 июля. Сейчас авторы уже работают над четвёртым сезоном, который должен завершить историю картины. Его сценарий уже готов.

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