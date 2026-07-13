Русский тизер фильма «Отверженные» по роману Виктора Гюго — выход в России 15 октября

Кинокомпания «Экспонента» представила дублированный тизер фильма «Отверженные». Экранизация эпического романа Виктора Гюго выйдет в официальный российский прокат 15 октября.

Видео доступно во VK-канале «Кинопоиск». Права на видео принадлежат «Экспонента».

«Отверженные» расскажут о каторжнике по имени Жан Вальжан, который скрывается от полиции после побега из тюрьмы. Его ищет инспектор Жавер, который считает поимку преступника своей главной целью в жизни. Главные роли исполнили Венсан Линдон («Прекрасная зелёная»), Ноэми Мерлан («Жюли Леско»), Тахар Рахим («Пророк») и другие актёры. Режиссёром выступил Фред Кавайе («Три дня на побег»).

Знаменитый роман «Отверженные» получал десятки экранизаций. В 2012 году выходила адаптация-мюзикл от режиссёра Тома Хупера («Король говорит!»), с Хью Джекманом и Расселом Кроу в главных ролях. Картина получила три премии «Оскар».