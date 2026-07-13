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Фильм Отверженные (2026) — дата выхода, когда выйдет, сюжет, актёры, трейлер

Русский тизер фильма «Отверженные» по роману Виктора Гюго — выход в России 15 октября
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Кинокомпания «Экспонента» представила дублированный тизер фильма «Отверженные». Экранизация эпического романа Виктора Гюго выйдет в официальный российский прокат 15 октября.

Видео доступно во VK-канале «Кинопоиск». Права на видео принадлежат «Экспонента».

«Отверженные» расскажут о каторжнике по имени Жан Вальжан, который скрывается от полиции после побега из тюрьмы. Его ищет инспектор Жавер, который считает поимку преступника своей главной целью в жизни. Главные роли исполнили Венсан Линдон («Прекрасная зелёная»), Ноэми Мерлан («Жюли Леско»), Тахар Рахим («Пророк») и другие актёры. Режиссёром выступил Фред Кавайе («Три дня на побег»).

Знаменитый роман «Отверженные» получал десятки экранизаций. В 2012 году выходила адаптация-мюзикл от режиссёра Тома Хупера («Король говорит!»), с Хью Джекманом и Расселом Кроу в главных ролях. Картина получила три премии «Оскар».

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