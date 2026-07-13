Расписание второй недели Кубка мира по киберспорту — финал Dota 2, MLBB и LoL
С 14 по 19 июля в Париже пройдёт вторая из семи недель Esports World Cup 2026 — аналога Олимпийских игр для киберспортсменов с рекордным призовым фондом $ 75 млн.
В ближайшие дни на Кубке мира пройдут соревнования по League of Legends и Free Fire, а также плей-офф турнира по Dota 2 и женский чемпионат мира по MLBB — Women's International 2026.
Вторник, 14 июля:
- 13:00–19:00. MLBB MWI, групповой этап (первые матчи);
- 14:00–21:00. Dota 2, этап на выживание (первый раунд, 4 матча).
Среда, 15 июля:
- 12:00–21:30. League of Legends, групповой этап (первые матчи, матчи на вылет);
- 13:00–19:00. MLBB MWI, групповой этап (матчи на вылет и за выход в плей-офф);
- 13:00–20:00. Free Fire, групповой этап (матчи 1–6 в двух группах);
- 14:00–21:00. Dota 2, этап на выживание (первый раунд, 4 матча).
Четверг, 16 июля:
- 12:00–19:20. League of Legends, групповой этап (матчи за выход в плей-офф);
- 13:00–22:45. MLBB MWI, решающие матчи группового этапа и 1/4 финала;
- 13:00–20:00. Free Fire, групповой этап (матчи 7–12 в двух группах);
- 14:00–21:00. Dota 2, 1/4 финала (два матча).
Пятница, 17 июля:
- 13:00–18:00. MLBB MWI, 1/2 финала (все матчи);
- 13:00–20:00. Free Fire, этап на выживание (12 матчей);
- 14:00–21:00. Dota 2, 1/4 финала (два матча);
- 14:00–19:00. League of Legends, 1/4 финала (все матчи).
Суббота, 18 июля:
- 13:00–18:30. MLBB MWI, матч за третье место и гранд-финал;
- 13:00–20:00. Free Fire, финал (12 матчей);
- 14:00–21:00. Dota 2, 1/2 финала;
- 14:00–19:00. League of Legends, 1/2 финала.
Воскресенье, 19 июля:
- 13:00–22:00. Dota 2, матч за третье место и гранд-финал;
- 13:00–20:00. League of Legends, матч за третье место и гранд-финал.
Следить за ходом ивента можно в нашем лайв-материале со всеми результатами и новостями Esports World Cup 2026.
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