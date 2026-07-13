Евросоюз ввёл санкции против компании VK

Европейский союз ввёл санкции против российской компании VK. Соответствующий документ ведомство опубликовало на своём официальном сайте.

В описании компании в ЕС отмечают, что VK — одна из крупнейших технологических компаний России, создатели одноимённой социальной сети и мессенджера «Макс». Европейские чиновники отмечают, что оба приложения стали бенефициарами блокировок западных сервисов, включая YouTube и «Телеграм», а также систематически сотрудничают с властями России. В VK уже прокомментировали событие и заявили, что санкции ЕС не влияют на работу VK и «Макса».

Ранее приложение VK удалили из App Store — оно пропало из сервиса Apple в конце июня. В Apple заявили, что это связано с «соблюдением санкционных правил», которые были приняты спустя несколько недель.