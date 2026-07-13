Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Евросоюз ввёл санкции против компании VK

Евросоюз ввёл санкции против компании VK
Комментарии

Европейский союз ввёл санкции против российской компании VK. Соответствующий документ ведомство опубликовало на своём официальном сайте.

В описании компании в ЕС отмечают, что VK — одна из крупнейших технологических компаний России, создатели одноимённой социальной сети и мессенджера «Макс». Европейские чиновники отмечают, что оба приложения стали бенефициарами блокировок западных сервисов, включая YouTube и «Телеграм», а также систематически сотрудничают с властями России. В VK уже прокомментировали событие и заявили, что санкции ЕС не влияют на работу VK и «Макса».

Ранее приложение VK удалили из App Store — оно пропало из сервиса Apple в конце июня. В Apple заявили, что это связано с «соблюдением санкционных правил», которые были приняты спустя несколько недель.

Материалы по теме
Apple объяснила, почему удалила из App Store российский мессенджер «Макс»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android