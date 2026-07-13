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Продажи серии Assassin's Creed превысили 250 млн копий

Продажи серии Assassin's Creed превысили 250 млн копий
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Компания Ubisoft похвасталась успехами серии Assassin's Creed. В компании заявили, что культовая историческая франшиза разошлась тиражом в 250 млн копий почти за 19 лет после её запуска. Сейчас это одна из самых успешных игровых серий в истории индустрии.

Важную роль в достижении этой цифры сыграла Assassin’s Creed Black Flag Resynced — продажи ремейка «Чёрного флага» достигли 2 млн копий за 24 часа.

С момента запуска в 2007 году серия Assassin's Creed продажи серии достигли 250 миллионов копий по всему миру. Франшиза признана одной из самых продаваемых серий в истории видеоигр. Assassin's Creed выходит за рамки видеоигр, расширяясь во множество других развлекательных медиа.

Последняя на данный момент часть серии, Assassin’s Creed Black Flag Resynced, поступила в продажу 9 июля на ПК, PS5 и Xbox Series. Сейчас Ubisoft разрабатывает и другие части серии — по данным инсайдеров, ближайшей должна стать игра про позднюю средневековую Европу.

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