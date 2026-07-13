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«Фильм номер один в мире!» Disney — о провальном запуске «Моаны» с Дуэйном Джонсоном

«Фильм номер один в мире!» Disney — о провальном запуске «Моаны» с Дуэйном Джонсоном
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По итогам дебютного уикенда сборы фильма «Моана» достигли отметки в $ 95 млн. Новый ремейк мультфильма Disney запустила заметно ниже ожиданий и уже не сможет окупить свой гигантский бюджет в $ 250 млн.

Тем временем в компании уже отреагировали на стартовые показатели приключения. В своих соцсетях Disney отметила, что «Моана» занимает первое место в недельных чартах «по всему миру», не вдаваясь в детали низких стартовых сборов.

«Моана» любима зрителями по всему миру и уже стала фильмом номер один на планете! Фильм доступен только в кинотеатрах, покупайте билеты прямо сейчас!

«Моана» рассказывает о девочке Моане, которая откликается на зов океана. Она отправляется в путешествие за пределы своего острова вместе с полубогом Мауи. Героев ждёт опасное путешествие, которое поможет вернуть процветание местным жителям. Мауи воплотил на экране знаменитый актёр Дуэйн Джонсон («Крушитель»), который озвучивал этого персонажа в оригинальном мультфильме 2016 года.

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