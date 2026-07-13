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Фильм Зловещие мертвецы: Пекло (2026) — дата выхода, когда выйдет, сюжет, актёры, смотреть трейлер

Финальный трейлер фильма ужасов «Зловещие мертвецы: Пекло» — выход в России 16 июля
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Кинокомпания «Вольга» выпустила финальный дублированный трейлер фильма ужасов «Зловещие мертвецы: Пекло». Хоррор официально выйдет в российских кинотеатрах 16 июля.

Видео доступно в группе «Вольга» во «Вконтакте». Права на видео принадлежат компании «Вольга».

Лента расскажет историю Элис, которая после смерти мужа приезжает к его семье в уединённый загородный дом. Но поминки омрачает древнее зло, выбравшее родственников своей новой целью. И когда семейные демоны начинают лезть наружу, Элис понимает: некоторые клятвы, данные при жизни, сохраняют силу и на том свете.

Главные роли в фильме сыграли Люсиан Бьюкенен («Ночной агент»), Хантер Духэн («Уэнсдей») и Сухейла Якуб («Дюна 2»). Режиссёром выступил Себастьян Ваничек.

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