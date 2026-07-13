Минпросвещения представило нормы по использованию гаджетов детьми: не более 2 часов в день

Министерство просвещения РФ установило возрастные нормы по использованию гаджетов детьми. Ведомство рекомендует не давать планшеты и смартфоны детям до двух-трёх лет.

Отмечается, что родителям стоит формировать у своих детей безопасный цифровой опыт, используя традиционные методы воспитания и активные игры.

Детям от двух до трёх лет разрешается пользоваться гаджетами не более 20 минут в день; от трёх до семи лет — не более одного часа в день; от семи до 11 лет — не более 1,5 часа в день; от 11 до 16 лет — не более двух часов в день.

Ограничения по времени просмотра телевизора не такие строгие, поскольку ребёнок находится дальше от экрана. Тем не менее до 18 лет проводить за них рекомендуется на более трёх часов в сутки, при этом делая перерыв каждый час.

Минпросвещения отдельно подчёркивает, что детям стоит делать перерывы при обращении с цифровыми устройствами каждые 20–60 минут — в это время стоит отвлечься от гаджета ради глазной гимнастики и физических упражнений.