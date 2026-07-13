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Китайские суды стали передавать по наследству игровые аккаунты, скины и профили в соцсетях

Китайские суды стали передавать по наследству игровые аккаунты, скины и профили в соцсетях
Wuthering Waves
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В Китае суды разрешили передавать по наследству цифровое имущество умерших пользователей. Теперь родственники могут получить права не только на деньги и недвижимость, но и на купленные видеоигры, внутриигровые предметы, криптовалютные кошельки и даже на профили в социальных сетях.

Несмотря на то что отдельного закона о цифровом имуществе в стране пока нет, китайские суды в последнее время всё чаще признают такие активы собственностью, если у них есть денежная ценность. Это позволяет наследникам официально получать доступ к аккаунтам и другим цифровым объектам через суд.

Один из первых подобных случаев произошёл ещё в 2009 году, когда суд признал аккаунт игрока в MMORPG Zhengtu частью наследства и передал его законной супруге. В последние годы список таких активов расширился: теперь в него входят игровые аккаунты, скины, криптокошельки, доменные имена и другие цифровые ценности. При этом компании обязаны исполнять решения суда, даже если правила их сервисов запрещают передавать аккаунты другим пользователям.

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