«Майкл» стал самым кассовым зарубежным фильмом в России с 2022 года

13 июля сборы фильма «Майкл» превысили 1,925 млрд рублей. Лента о знаменитом Майкле Джексоне удерживает лидерство в кинотеатрах России полтора месяца подряд и вплотную приблизилась к отметке в 2 млрд рублей.

Таким образом, биографическая картина стала самым кассовым зарубежным фильмом в стране с 2022 года, когда с рынка ушли студии Голливуда. До недавних пор лидерство удерживали «Иллюзия обмана 3» (1,924 млрд рублей) и «Анчартед: На картах не значится» с Томом Холландом (1,56 млрд рублей). В этот список не входят многие зарубежные ленты, которые выходили неофициально и собрали приличную кассу, включая «Головоломку 2», «Аватар 2: Путь воды» и «Барби».

В фильме «Майкл» затрагиваются многие этапы жизни культового исполнителя — от непростой судьбы до самых громких выступлений перед неожиданной смертью. Главную роль в ленте сыграл племянник культового музыканта Джафар Джексон.