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Игровые мониторы с 480 Гц повышают скилл в шутерах почти на 40% — исследование LG

Игровые мониторы с 480 Гц повышают скилл в шутерах почти на 40% — исследование LG
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Компания LG Display представила результаты исследования влияния частоты обновления игровых мониторов на результаты в онлайн-видеоиграх. Выяснилось, что монитор с частотой 480 Гц действительно сильно влияет на уровень игры в шутеры.

Участники тестирования в случайном порядке играли в шутеры на четырёх разных мониторах: с 60 Гц, 240 Гц, 360 Гц и 480 Гц. После этого были зафиксированы число точных попаданий и скорость реакции, а также плавность картинки и другие графические параметры.

В итоге выяснилось, что на мониторах с максимальной частотой точность попаданий выросла на 38%. При этом прогресс был заметен даже при переходе с 60 на 240 герц.

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