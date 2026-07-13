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Разработчики Total War: Warhammer 40,000 показали шестиминутный геймплейный ролик игры

Разработчики Total War: Warhammer 40,000 показали шестиминутный геймплейный ролик игры
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Создатели предстоящей игры Total War: Warhammer 40,000 опубликовали новый геймплейный ролик, который демонстировали на выставке в Китае.

Видео содержит сцены одного из сюжетных сражений с большим количеством юнитов — игроки заметили, что создателям игры ещё придётся поработать над оптимизацией.

События новой Total War развернутся в фантастической вселенной Warhammer 40,000. В отличие от уже вышедшей трилогии Warhammer, местом действия стратегии станет далёкое будущее. Авторы обещают воплотить в игре основные особенности серии: масштабные бои, глубокий геймплей на глобальной карте и другие фишки серии.

Точная дата выхода пока неизвестна.

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