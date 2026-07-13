Мексиканские депутаты подадут в суд на Sony из-за отказа выпускать игры на дисках

Мексиканский сенатор Луис Дональдо Колосио и федеральный депутат Ираис Рейес готовят официальную жалобу и требуют провести расследование в отношении честности антимонопольной политики компании Sony.

Причиной разбирательств стало недавнее решение Sony отказаться от физических дисков и сделать PlayStation Store единственным местом, где можно будет купить игры для консоли PS5. Чиновники отмечают, что это лишает игроков выбора, а также полноценного владения продуктом.

В ближайшее время жалобу будет рассматривать Национальная комиссия по конкуренции, и если доводы авторов жалобы её убедят, то Sony придётся отвечать в суде. Какими могут быть санкции, пока не сообщается.