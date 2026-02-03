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Матч T1 и G2 стал самым популярным на MSI 2026 — 2,3 млн зрителей на пике

Матч T1 и G2 стал самым популярным на MSI 2026 — 2,3 млн зрителей на пике
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Четвертьфинал нижней сетки между T1 и G2 Esports стал самым просматриваемым матчем Mid-Season Invitational 2026 по League of Legends. Пиковая аудитория встречи составила 2 316 257 зрителей без учёта китайских платформ.

Гранд-финал между Hanwha Life Esports и Bilibili Gaming занял второе место — 2 275 068 зрителей на пике. MSI 2026 оказался первым турниром серии с 2023 года, где финал не стал самым популярным матчем.

При этом общие показатели турнира снизились по сравнению с MSI 2025. Средняя аудитория упала на 7,8% до 880 193 зрителей, суммарное время просмотра сократилось на 17,4%, а пиковая аудитория — на 32,8%. Несмотря на это, MSI 2026 остаётся самым просматриваемым турниром по League of Legends в 2026 году, обойдя LCK Road to MSI (2 270 021 зритель на пике).

MSI 2026 проходил с 28 июня по 12 июля в Тэджоне, Южная Корея. Призовой фонд турнира составил $ 2 млн.

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