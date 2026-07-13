Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Thorin назвал предстоящий сезон BC.Game решающим для карьеры s1mple

Thorin назвал предстоящий сезон BC.Game решающим для карьеры s1mple
Комментарии

Аналитик Дункан Thorin Шилдс высказался о будущем Александра s1mple Костылева в Counter-Strike 2. По его мнению, сезон в BC.Game станет определяющим для легендарного снайпера.

Thorin считает, что s1mple никогда не был полностью вовлечён в CS 2 так, как в период доминирования в CS:GO. Нестабильность составов и неопределённость будущего служили объяснением, однако после подписания Аюша mzinho Батболда и Азбаяра Senzu Мунхболда из The MongolZ эти аргументы теряют силу.

Если он не покажет себя в этом сезоне, то не беспокойтесь об этом. Возможно, он просто старый легендарный игрок, который никогда не заботился о CS 2, или у него никогда не было подходящей команды, или правильного настроя.

Также аналитик обратил внимание на тенденцию: Костылев повышает уровень игры с топ-командами вроде Vitality, но менее стабилен на ранних стадиях матчей со слабыми соперников. По мнению Thorin, это указывает на проблему с мотивацией, а не с формой.

Материалы по теме
Папич раскритиковал отображение радиуса взрыва бомбы в CS 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android