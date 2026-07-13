В Новой Зеландии начались съёмки фильма «Властелин колец: Охота на Голлума»

В начале июля началось производство фильма «Властелин колец: Охота на Голлума». Ленту начали снимать в Новой Зеландии примерно в тех же локациях, где когда-то развернулась трилогия Питера Джексона.

Режиссёр и исполнитель роли Голлума Энди Сёркис поделился своими впечатлениями от процесса. Кинодеятель похвалил Джейми Дорнана в роли Арагорна и заявил, что очень рад вернуться в фэнтезийную вселенную спустя 25 лет.

Вернуться во «Властелин колец» — что может быть лучше? И дело не в Питере Джексоне и других людях, с которыми я работал многие годы. Вся команда здесь практически та же, что и была 25 лет назад. Так что это здорово. А Джейми Дорнан в роли Арагорна просто невероятен.

«Властелин колец: Охота за Голлумом» выйдет в мировых кинотеатрах 17 декабря 2027 года. В ленте также появятся Гэндальф в исполнении Иэна Маккеллена и Фродо Бэггинс от Элайджи Вуда. В картине также снимутся Кейт Уинслет («Титаник») и Аня Тейлор-Джой — ей досталась роль эльфийки.