Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Yamich обошёл Dendi по числу матчей на Pudge на турнирах в Dota 2

Yamich обошёл Dendi по числу матчей на Pudge на турнирах в Dota 2
Комментарии

Саппорт MOUZ Даниял yamich Лазебный установил новый рекорд по количеству матчей на Pudge в официальных турнирах по Dota 2. На Esports World Cup 2026 он сыграл на этом герое 52-й раз в карьере, превзойдя достижение Данила Dendi Ишутина, державшееся 15 лет.

Винрейт Лазебного на Pudge составляет 53,8%. У Ишутина показатель побед за всю карьеру на этом герое выше — 60,7%, однако Ишутин играл на Pudge преимущественно на позиции мидера, тогда как yamich использует героя на четвёртой позиции.

Dendi провёл последний матч в 2024 году. После двух неудачных попыток пройти открытую квалификацию на The International 2024 он прекратил выступления, хотя о завершении карьеры не объявлял.

Материалы по теме
Четыре российские команды вышли из группы в Dota 2 на Esports World Cup 2026
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android