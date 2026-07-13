Yamich обошёл Dendi по числу матчей на Pudge на турнирах в Dota 2

Саппорт MOUZ Даниял yamich Лазебный установил новый рекорд по количеству матчей на Pudge в официальных турнирах по Dota 2. На Esports World Cup 2026 он сыграл на этом герое 52-й раз в карьере, превзойдя достижение Данила Dendi Ишутина, державшееся 15 лет.

Винрейт Лазебного на Pudge составляет 53,8%. У Ишутина показатель побед за всю карьеру на этом герое выше — 60,7%, однако Ишутин играл на Pudge преимущественно на позиции мидера, тогда как yamich использует героя на четвёртой позиции.

Dendi провёл последний матч в 2024 году. После двух неудачных попыток пройти открытую квалификацию на The International 2024 он прекратил выступления, хотя о завершении карьеры не объявлял.