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«Я обожал работать с ним в фильмах «Юрского периода»»: Стивен Спилберг о смерти Сэма Нила

«Я обожал работать с ним в фильмах «Юрского периода»»: Стивен Спилберг о смерти Сэма Нила
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Стивен Спилберг отреагировал на новость о смерти актёра Сэма Нила — в своём сообщении он поблагодарил всех причастных к тому, что Нил был утверждён на роль в «Парке Юрского периода».

Сэм был исключительно отзывчивым человеком. Для него было непросто играть персонажа, который вёл себя так, будто дети неряшливые и вонючие — потому что это было полной противоположностью любящему отцу, которым он был для своих детей.
Я обожал работать с ним во всех частях «Юрского периода». Вместе с Лорой Дерн и Джеффом Голдблюмом у нас всегда будет семья Юрского периода, и Сэма никогда не забудут ни мы, ни его миллионы поклонников по всему миру.

Сэм Нил ушёл из жизни в возрасте 78 лет.

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