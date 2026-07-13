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Первые кадры сериала «Кэрри» по Стивену Кингу — шоу выйдет уже осенью

Первые кадры сериала «Кэрри» по Стивену Кингу — шоу выйдет уже осенью
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Издание Entertainment Weekly представило серию кадров о предстоящем сериале «Кэрри» по роману Стивена Кинга. Новая экранизация известного произведения выйдет осенью этого года на Prime Video.

На изображениях можно увидеть основных персонажей шоу.

Фото: EW

Фото: EW

Фото: EW

Фото: EW

«Кэрри» повествует о молодой девушке, которую постоянно обижают как одноклассники, так и собственная мать. В один момент она понимает, что у неё открылись паранормальные способности. Главные роли сыграли Кэти Салхофф, Саммер Х. Хауэлл, Мэттью Лиллард, Саманта Слойан и другие.

Ранее режиссёр Майк Флэнаган рассказал, что для сериального формата расширит сюжет проекта.

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