Фильм Анджелины Джоли «Без крови» с Сальмой Хайек в главной роли выйдет в кино в сентябре

Военная драма «Без крови» получит широкий кинопрокат — ленту, в которой Анджелина Джоли выступила в роли режиссёра, начнут показывать с 15 сентября в кинотеатрах США. Пока неясно, будут ли проходить показы в России.

Сюжет посвящён девочке по имени Нина, которая в детстве переживает убийство родителей — спрятавшись в погребе, она чудом сохраняет жизнь. Спустя много лет Нина случайно встречает на улице одного из убийц и приглашает его в кафе. Главные роли сыграли Сальма Хайек и Демиан Бичир.

Фильм был готов ещё в 2024 году, премьера состоялась на кинофестивале в Торонто около двух лет назад. Но после неоднозначных отзывов критиков ленту не стали показывать широкой аудитории — почему-то решили сделать это только сейчас.