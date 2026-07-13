Началась работа над новым фильмом ужасов «Кошмар на улице Вязов» — хоррор делает Paramount

Paramount Pictures выкупила права на франшизу «Кошмар на улице Вязов» у наследников режиссёра Уэса Крейвена — теперь кинокомпания готовится возродить культовую серию ужасов с Фредди Крюгером.

Работа над новой частью уже началась: к фильму по оригинальному сценарию Крейвена приложат руку его вдова и сын Крейвена, а также представители Paramount. Сколько займёт подготовка и съёмки и когда новую ленту смогут увидеть зрители — пока неизвестно.

«Кошмар на улице Вязов» — один из самых известных хорроров 1980-х и 1990-х годов, сюжет которого был построен вокруг маньяка-убийцы Фредди Крюгера в исполнении Роберта Инглунда. Всего вышло девять полнометражных фильмов, последний — в 2010 году.