Steam, Dota 2 и Counter-Strike 2 снова столкнулись со сбоями по всему миру

Вечером 13 июля пользователи Steam стали массово сообщать о проблемах с подключением к платформе. Примерно с 20:00 мск геймеры сталкиваются с невозможностью синхронизировать облачные сохранения и запустить онлайн-игры — иногда эта возможность появляется на несколько минут, но потом снова пропадает.

Трудности также испытывают игры, которые работают на серверах Valve. Например, в Dota 2 поиск матча начать невозможно (высвечивается сообщение «Поиск сети»), как и в Counter-Strike 2 — там показывается аналогичная ошибка, отправляющая геймеров в главное меню.

С чем именно связан сбой, неизвестно. Вероятно, полный доступ будет возобновлён в течение нескольких часов.