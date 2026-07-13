Реалити-шоу по «Монополии» выйдет в 2027 году — Netflix начал кастинг

Онлайн-кинотеатр Netflix приступил к кастингу реалити-шоу «Монополия» по мотивам одноимённой настольной игры. Вместе с этим появились и новые детали шоу — так, релиз проекта намечен на 2027 год.

Производством шоу занимается Hasbro Entertainment. Сценаристы хотят перенести игру «Монополия» в реальный мир в рамках социального эксперимента — участникам предстоит заключать союзы и балансировать между бизнесом и дружбой, чтобы в конечном итоге любыми способами завладеть всеми богатствами на площадке.

Решение было принято после успеха Squid Game: The Challenge по «Игре в кальмара», а также высоких просмотров «Игр Биста» от MrBeast.