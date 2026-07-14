Мультфильм «Монстры на каникулах 5» выйдет в октябре 2027 года

Кинокомпания Sony Pictures раскрыла дату выхода мультфильма «Монстры на каникулах 5». Продолжение популярной семейной франшизы выйдет в мировых кинотеатрах 8 октября 2027 года.

По сюжету продолжения Дракула счастливо живёт на пенсии, а его дочь Мэйвис берёт на себя управление легендарным отелем. Но когда серия жутких и необъяснимых событий вызывает волнения по всему курорту, герой будет вынужден раскрыть тайну «Призраков отеля «Трансильвания».

Первая часть «Монстров на каникулах» вышла в 2012 году. Франшиза повествует о графе Дракуле, который построил отель для своей дочери и других монстров. Всего в серии вышло четыре анимационные картины, которые собрали суммарно более $ 1 млрд по всему миру. Кроме того, по франшизе выходил мультсериал под названием «Отель «Трансильвания».