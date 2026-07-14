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Аудитория Mouse: P.I. for Hire превысила миллион человек за три месяца

Аудитория Mouse: P.I. for Hire превысила миллион человек за три месяца
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Издатель PlaySide и студия Fumi Games объявили, что аудитория Mouse: P.I. for Hire за три месяца с момента релиза превысила миллион человек.

Поздравительный арт в честь миллиона игроков

Фото: PlaySide

Играть нужно за частного детектива Джека Пеппера, который пытается докопаться до истины в коррумпированном городе. Геймплейно же предстоит сражаться с врагами различными видами оружия, в числе которых пистолет, дробовик, бомбы и прочее.

Игра вышла на PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2 и ПК. В российском Steam проект называется «Частный детектив Маус». Игра поддерживает русский язык, но озвучки нет, только субтитры и интерфейс.

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