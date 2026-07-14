«Мстители: Судный день» будут идти на 17 минут больше «Мстителей: Война бесконечности»
Поделиться
Журналисты из The Hollywood Reporter сообщили, что хронометраж «Мстителей: Судный день» составит 2 часа 46 минут. Это на 17 минут больше, чем «Мстители: Война бесконечности».
Также объявили, что продажи билетов на картину откроют уже 20 июля, а значит, первый трейлер должны выпустить либо до 20-го числа, либо не сильно позже.
«Мстители: Судный день» выйдут в мировом прокате 18 декабря. В ленте Мстители, Люди Икс, новые Мстители и Фантастическая четвёрка объединят усилия против Доктора Дума. События ленты приведут к другому масштабному фильму — «Мстители: Секретные войны», премьера которого состоится в декабре 2027 года.
Комментарии
- 14 июля 2026
-
07:41
-
07:17
-
07:09
-
01:01
- 13 июля 2026
-
20:50
-
20:47
-
20:09
-
19:25
-
18:55
-
18:23
-
18:12
-
18:12
-
18:03
-
17:57
-
17:48
-
17:08
-
16:39
-
16:33
-
16:18
-
16:12
-
15:38
-
15:10
-
14:45
-
14:28
-
14:03
-
13:53
-
13:42
-
13:21
-
13:14
-
13:00
-
12:50
-
12:11
-
11:46
-
10:26
-
09:37