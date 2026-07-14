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«Мстители: Судный день» будут идти на 17 минут больше «Мстителей: Война бесконечности»

«Мстители: Судный день» будут идти на 17 минут больше «Мстителей: Война бесконечности»
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Журналисты из The Hollywood Reporter сообщили, что хронометраж «Мстителей: Судный день» составит 2 часа 46 минут. Это на 17 минут больше, чем «Мстители: Война бесконечности».

Также объявили, что продажи билетов на картину откроют уже 20 июля, а значит, первый трейлер должны выпустить либо до 20-го числа, либо не сильно позже.

«Мстители: Судный день» выйдут в мировом прокате 18 декабря. В ленте Мстители, Люди Икс, новые Мстители и Фантастическая четвёрка объединят усилия против Доктора Дума. События ленты приведут к другому масштабному фильму — «Мстители: Секретные войны», премьера которого состоится в декабре 2027 года.

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