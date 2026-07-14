Шоураннер «Локи» напишет сценарий для фильма про Нову — сверхсильного супергероя Marvel

По данным Deadline, шоураннер «Локи» Майкл Уолдрон напишет сценарий фильма про супергероя Marvel Нову. Других подробностей пока нет, но Уолдрон был бы рад выступить и режиссёром картины, но пока назначения не было.

Кто такой Нова? Ричард Райдер родился в Хэмпстеде, Нью-Йорк. В подростковом возрасте он был выбран умирающим Романном Деем — последним оставшимся в живых членом Корпуса Новы с планеты Ксандар. Дей был смертельно ранен в одной из битв, ему удалось добраться до Земли, и перед смертью он передал свои способности Райдеру. Среди них сверхчеловеческая сила, способность к полёту на сверхчеловеческом уровне, регенерация, возможность создавать энергетические импульсы и другое.

Кто мог бы сыграть Нову в фильме, пока тоже не рассказали.