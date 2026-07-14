15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Эфир Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

До старта зарубежного проката «Одиссеи» осталось четыре дня — новый постер

До старта зарубежного проката «Одиссеи» осталось четыре дня — новый постер
Комментарии

Universal Pictures напоминает, что до старта зарубежного проката «Одиссеи» Кристофера Нолана осталось всего четыре дня. В честь этого компания поделилась свежим постером с красивым пейзажем.

Новый постер «Одиссеи»

Фото: Universal Pictures

Лента расскажет эпическую историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. Главного героя воплотит на экране звезда «Отступников» и «Марсианина» Мэтт Дэймон. В фильме также снялись знаменитые голливудские актёры: Том Холланд, Зендея, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго, Шарлиз Терон и Джон Бернтал.

Премьера фильма «Одиссея» в мировом прокате состоится уже 17 июля.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android