До старта зарубежного проката «Одиссеи» осталось четыре дня — новый постер

Universal Pictures напоминает, что до старта зарубежного проката «Одиссеи» Кристофера Нолана осталось всего четыре дня. В честь этого компания поделилась свежим постером с красивым пейзажем.

Новый постер «Одиссеи»

Фото: Universal Pictures

Лента расскажет эпическую историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. Главного героя воплотит на экране звезда «Отступников» и «Марсианина» Мэтт Дэймон. В фильме также снялись знаменитые голливудские актёры: Том Холланд, Зендея, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго, Шарлиз Терон и Джон Бернтал.

Премьера фильма «Одиссея» в мировом прокате состоится уже 17 июля.