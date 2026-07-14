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В работу запущена экранизация ещё одной крипипасты — про Cartoon Cat

В работу запущена экранизация ещё одной крипипасты — про Cartoon Cat
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В Deadline сообщили, что в работе находится экранизация ещё одной крипипасты. На этот раз фильм сделают по Cartoon Cat. Его создателем выступил Тревор Хендерсон, который также придумал Сиреноголового. Про последнего тоже снимут ленту.

Cartoon Cat описывается как древнее жуткое существо, которое использует коллективное человеческое сознание и воспоминания о старых мультфильмах как проход в нашу реальность — и сеет хаос. Существо выглядит как трёхметровый гуманоид, способный изменять реальность.

Производством будет заниматься студия Sony, TriStar. Команда намерена в ближайшее время найти режиссёра для ленты. Само собой, информации о съёмках пока нет.

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