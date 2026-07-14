Фильм ужасов «Закулисье реальности» вышел в онлайне
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«Закулисье реальности», фильм ужасов по популярной крипипасте The Backrooms, наконец-то добрался до цифрового релиза. Картину планировали выпустить в онлайне 7-го числа, но отложили до 14-го. Сегодня она вышла в зарубежных онлайн-кинотеатрах.
Согласно мифу, в этот лабиринт пустых офисных помещений можно попасть абсолютно случайно и долго блуждать, встречая различных существ и слушая гул люминесцентных ламп. Главные роли в ленте сыграли Чиветель Эджиофор («12 лет рабства») и Ренате Реинсве («Сентиментальная ценность»).
Ленту также выпускали в официальный российский прокат, а с 9 июля идёт повторный прокат с дополнительной сценой на 16 минут.
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