Фильм ужасов «Закулисье реальности» вышел в онлайне

«Закулисье реальности», фильм ужасов по популярной крипипасте The Backrooms, наконец-то добрался до цифрового релиза. Картину планировали выпустить в онлайне 7-го числа, но отложили до 14-го. Сегодня она вышла в зарубежных онлайн-кинотеатрах.

Согласно мифу, в этот лабиринт пустых офисных помещений можно попасть абсолютно случайно и долго блуждать, встречая различных существ и слушая гул люминесцентных ламп. Главные роли в ленте сыграли Чиветель Эджиофор («12 лет рабства») и Ренате Реинсве («Сентиментальная ценность»).

Ленту также выпускали в официальный российский прокат, а с 9 июля идёт повторный прокат с дополнительной сценой на 16 минут.