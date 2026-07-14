«У него была огромная страсть к жизни»: Брайс Даллас Ховард — о Сэме Ниле

О смерти культового актёра Сэма Нила, известного прежде всего по роли в «Парке Юрского периода», стало известно вчера. Свои слова памяти оставила Брайс Даллас Ховард, которая сыграла с Нилом в «Мире Юрского периода».

Актриса очень тепло отзывается о Сэме как о человеке и коллеге.

У Сэма была огромная страсть к жизни. Щедрый в отношении материальных благ, своих историй, своего времени. Один из самых непритязательно привлекательных и притягательных людей, которых я когда-либо встречала.

Сэму Нилу было 78 лет. Кинематографический дебют Сэма состоялся в 1975 году в новозеландских телефильмах. Первая главная роль — в фильме «Спящие собаки» (1977).